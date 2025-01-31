Россиянин Пельмень одолел американца в борьбе за титул чемпиона в лиге пощёчин

Первый представитель России Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень выиграл титул чемпиона в супертяжёлом весе в лиге пощёчин Power Slap, организованной генеральным директором Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом.
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