Владимир Зеленский в telegram-канале заявил о необходимости принудить Россию к миру силой. Об этом пишет «Лента.
Зеленский призвал принудить РФ к миру силой
Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
Кого принудить вздумал недобиток ? И кто такой этот прыщ в прыжке 0,8 метра. НИКТО. Цепная собака у США. Не успеет спрятаться- его разорвут руками сами хохлы и евреи в одном лице. А там где хохлы прошли, там уже еврею делать нечего.
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19 час.
Леонтий Букштейн
Смотрите на его фото: слева на груди - тризуб. Его носители, западенцы, вырезали такой на груди евреев, убиенных ими. Страшная картина: еврей с тризубом. В кошмарном сне такого не увидишь. В этой стране всё, как в диком триллере.
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19 час.
Ли
Людмила ивановна
Ещё один Наполеон с Гитлером выискался.
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1 мин.
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