Зеленский призвал принудить РФ к миру силой

ИРИНА МАЛЫШЕВА Кого принудить вздумал недобиток ? И кто такой этот прыщ в прыжке 0,8 метра. НИКТО. Цепная собака у США. Не успеет спрятаться- его разорвут руками сами хохлы и евреи в одном лице. А там где хохлы прошли, там уже еврею делать нечего.

Леонтий Букштейн Смотрите на его фото: слева на груди - тризуб. Его носители, западенцы, вырезали такой на груди евреев, убиенных ими. Страшная картина: еврей с тризубом. В кошмарном сне такого не увидишь. В этой стране всё, как в диком триллере.