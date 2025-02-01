Важные "мелочи", которые упрощают работу на кухне, увеличивают пространство и возвращают мир в дом. 5 неизбитых советов от эксперта

Об этом лучше позаботиться заранее, но редко кто посоветует. Некоторые "мелочи" в быту превращаются в большое неудобство: не хватает места, трудно соблюдать чистоту, возникают конфликты на ровном месте, теряется время.
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