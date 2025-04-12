«Встреча прошла очень плотно и содержательно». К чему приведут переговоры Путина и Уиткоффа?

Информационное агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что признание контроля России над территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей является способом как можно быстрее урегулировать конфликт на Украине.