«Встреча прошла очень плотно и содержательно». К чему приведут переговоры Путина и Уиткоффа?

Информационное агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что признание контроля России над территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей является способом как можно быстрее урегулировать конфликт на Украине.
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