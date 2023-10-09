Труженики агропрома

В салехардском землячестве «Полярный круг» в Тюмени День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности объединяет ветеранов, чья трудовая деятельность была непосредственно связана с агропромышленным комплексом автономного округа.
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