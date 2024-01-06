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В Новосибирской области в 2023 году из аварийных домов переселили рекордное количество жителей

В Новосибирской области в 2023 году из аварийных домов переселили рекордное количество жителей

В 2023 году в Новосибирской области из аварийных домов переселили больше трёх тысяч человек.Новосибирская область досрочно завершила реализацию национального проекта "Жильё и городская среда", приуроченного к переселению в новые квартиры жителей домов, которые были признаны аварийными до 2017 года.

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