Подпольщики накрыли эшелон боевиков ВСУ, а те спалили на передовой 17 тыс. своих боевиков: Карта специальной военной операции на Украине на 14 сентября 2024 года Юлия СоколоваВ Шевченковском районе Харьковской области украинский эшелон с вооружением был остановлен благодаря действиям пророссийских подпольщиков.
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