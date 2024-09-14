Подпольщики накрыли эшелон боевиков ВСУ, а те спалили на передовой 17 тыс. своих боевиков: Карта специальной военной операции на Украине на 14 сентября 2024 года Юлия СоколоваВ Шевченковском районе Харьковской области украинский эшелон с вооружением был остановлен благодаря действиям пророссийских подпольщиков.