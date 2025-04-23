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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винисиус: «Мне платят не за то, чтобы я был хорошим, а за то, чтобы я забивал голы»

Ранее Netflix анонсировал выход документального фильма о вингере «Реала» и сборной Бразилии. Фильм Baila, Vini! («Танцуй, Вини!» – Спортс’’) расскажет о пути Винисиуса к успеху и трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться.

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