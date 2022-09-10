Вечерняя Москва

17 509 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гость
    Как можно допускать безумных людей до власти, которые на должности без года неделя, а уже готова запускать ядерные ра...Стало известно о ...
  • PES
    ..если это было содержание телефонного звонка, то зачем разговаривать с врагом который снабжает фашистов оружием..бол...Путин и Макрон об...
  • Василий Дудкин
    Что эти говнюки о себе возомнилиВ США рассказали ...

Немецкие СМИ: Переговоры Путина и Си Цзиньпина будут сигналом для Запада

Немецкие СМИ: Переговоры Путина и Си Цзиньпина будут сигналом для Запада

Встреча президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином в ходе заседания совета руководителей государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пошлет сигнал западным государствам о том, что Пекин поддерживает Москву.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх