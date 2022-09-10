Немецкие СМИ: Переговоры Путина и Си Цзиньпина будут сигналом для Запада

Встреча президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином в ходе заседания совета руководителей государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пошлет сигнал западным государствам о том, что Пекин поддерживает Москву.
Встреча президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином в ходе заседания совета руководителей государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пошлет сигнал западным государствам о том, что Пекин поддерживает Москву.
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