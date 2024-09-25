Мадридский «Реал» во втором тайме дожимает «Эспаньол» в матче Ла Лиги Юлия ПономареваДействующий чемпион Испании и победитель Лиги Чемпионов мадридский «Реал» в эти выходные принимал на своем поле «Эспаньол» в рамках 6-го тура Ла Лиги.
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