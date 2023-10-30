ЮАР отменит визы для туристов из Китая и Индии

Правительство Южной Африки делает ставку на туризм и планирует значительно смягчить или вовсе отметить визовые требования для граждан Китая и Индии, чтобы увеличить число посетителей из самых густонаселенных стран мира.
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