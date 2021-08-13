ИЗВЕСТИЯ iz

6 136 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Никто его не ранил. Его вакцинировали.Мужчину ранили но...
  • Альбина Колесникова
    Это что опять война? жаль мирное население Афганистана.Группа афганских ...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/dom%c3%a1c%c3%ad/babi%c5%a1-%c4%8dr-se-chce-o-afgh%c3%a1nsk%c3%a9-tlumo%c4%8dn%c3%ad...Группа афганских ...

В законопроекте о покупке крупных пакетов акций увидели нарушение прав мажоритариев

В законопроекте о покупке крупных пакетов акций увидели нарушение прав мажоритариев

Ряд положений законопроекта о приобретении крупных пакетов акций, разработанного Минэкономразвития, может ущемлять права мажоритариев, следует из отзыва Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с которым ознакомились «Известия».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх