В законопроекте о покупке крупных пакетов акций увидели нарушение прав мажоритариев

Ряд положений законопроекта о приобретении крупных пакетов акций, разработанного Минэкономразвития, может ущемлять права мажоритариев, следует из отзыва Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с которым ознакомились «Известия».
Ряд положений законопроекта о приобретении крупных пакетов акций, разработанного Минэкономразвития, может ущемлять права мажоритариев, следует из отзыва Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с которым ознакомились «Известия».
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