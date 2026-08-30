«Важно, чтобы у них взрывалось и горело»: Суслов предложил наказать Европу

Если Москва хочет чувствовать себя спокойно, то в Европу должен вернуться мистический страх перед русскими, как было при СССР.
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Игорь Кузнецов, приказы отдавайте своей семье, а чужие люди как-нибудь обойдутся без приказов.
Что-то нет у меня уверенности насчет причин нереализованности планов атомной бомбардировки СССР - откуда она у Вас-то, Вы что , коридорным в Генштабе работали? Но вот в чем уверен - в том, что проигранная нами война с Западом равна физической гибели России и чтоб не допустить этого готов морально на все те страсти-последствия, что Вы и ваш сторонник с таким упоеньем описываете. Кстати, до пенсии я работал научником в минсредмаше и об особенностях ЯО знаю не по наслышке, так что меньше патетики, не срывайтесь в истерику - неприлично среди профи. Берегите себя и если вспышка слева, падайте направо! авось поможет...😆