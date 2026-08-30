Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Важно, чтобы у них взрывалось и горело»: Суслов предложил наказать Европу

«Важно, чтобы у них взрывалось и горело»: Суслов предложил наказать Европу

Если Москва хочет чувствовать себя спокойно, то в Европу должен вернуться мистический страх перед русскими, как было при СССР.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Михаил Фадеев
Михаил Фадеевизменено

Что-то нет у меня уверенности насчет причин нереализованности планов атомной бомбардировки СССР - откуда она у Вас-то, Вы что , коридорным в Генштабе работали? Но вот в чем уверен - в том, что проигранная нами война с Западом равна физической гибели России и чтоб не допустить этого готов морально на все те страсти-последствия, что Вы и ваш сторонник с таким упоеньем описываете. Кстати, до пенсии я работал научником в минсредмаше и об особенностях ЯО знаю не по наслышке, так что меньше патетики, не срывайтесь в истерику - неприлично среди профи. Берегите себя и если вспышка слева, падайте направо!           авось поможет...😆