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Царьград

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Бастрыкин потребовал повторный доклад о нападении детей мигрантов на девочку в Новосибирске

Бастрыкин потребовал повторный доклад о нападении детей мигрантов на девочку в Новосибирске

На момент возбуждения уголовного дела личности нападавших подростков установлены не были.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по расследованию уголовного дела о нападении детей мигрантов на девочку на улице Высоцкого.

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