ЧВК «Вагнер» обучает армию ЦАР пилотированию дронов с учетом украинского опыта

Новости внутренней и внешней политики в России

В тренировочном лагере в Беренго в Центральноафриканской Республике активно проходит обучение военнослужащих, которое включает в себя освоение различных видов стрелкового оружия, гранатометов, тактики ведения боя и медицинской подготовки.