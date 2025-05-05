ЧВК «Вагнер» обучает армию ЦАР пилотированию дронов с учетом украинского опыта

В тренировочном лагере в Беренго в Центральноафриканской Республике активно проходит обучение военнослужащих, которое включает в себя освоение различных видов стрелкового оружия, гранатометов, тактики ведения боя и медицинской подготовки.
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