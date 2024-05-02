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Десять лет тому вперед

Десять лет тому вперед

Такое комментировать — только портить. Разве что произнести сакраментальное гоголевское из «Тараса Бульбы» «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» Интересно, а где автор твита сейчас? Жив ли? За границей или на Украине? Может, в окопах? Кто знает? .

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Комментарии
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Sergiy Che
Аффтор писанины наверное давно активно раздвигает свои ляхи внаклонку в обожаемом ЕС - так шо помогают как могут....
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1 час.
Natalija Osminina
Смешно не то, что в первой части поста автору мечталось о хорошем для украинцев, а то, как в конце он  смаковал гадости, которые ждут москалей. Что за этнос  мерзкий, чисто генетический мусор, выброшеный с Руси на Окраину.
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1 час.
Н
Ната
Главное, что 90% из них до сих пор в это верят!!!
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52 мин.

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