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Фон дер Ляйен одобрила предложенную Кипром политическую линию ЕС по Сирии

Фон дер Ляйен одобрила предложенную Кипром политическую линию ЕС по Сирии

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен позитивно отреагировала на выдвинутые Кипром предложения по формированию политики Евросоюза по отношению к Сирии для обеспечения безопасности и стабильности в регионе Восточного Средиземноморья, сообщил официальный представитель кипрского правительства в ранге министра Константинос Летимпиотис по итогам телефонного разговора с президентом Республики Кипр Никосом Христодулидисом и главой Еврокомиссии 15 декабря в соцсети X.

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