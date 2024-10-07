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  • Невидимка Невидимка
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«Кинжалы» поздравили Киев с днем рождения президента Владимира Путина

«Кинжалы» поздравили Киев с днем рождения президента Владимира Путина

«Кинжалы» поздравили Киев с днем рождения президента Владимира Путина Юлия СоколоваКомбинированным ударом по стратегическим целям противника начинается день, когда президент России Владимир Владимирович Путин празднует свой день рождения.

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