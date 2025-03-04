В Смоленске горсовет передал помещение для музея Альберта Сергеева

В следующем году – 100-летие со дня рождения известного скульптора. 28 февраля на очередной сессии Смоленский городской Совет принял решения о передаче нескольких муниципальных помещений в безвозмездное пользование.
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