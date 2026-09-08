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ФедералПресс

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Жителей Нижегородской области предупредили об угрозе воздушной атаки со стороны ВСУ

Жителей Нижегородской области предупредили об угрозе воздушной атаки со стороны ВСУ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сентября, ФедералПресс. Вслед за рядом других регионов Приволжья утром во вторник режим беспилотной опасности объявили в Нижегородской области.

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