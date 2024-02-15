Станции метро работают штатно на фоне пожара в здании "Известия холл" в Москве

Известия/Эдуард Корниенко Станции метро "Пушкинская", "Тверская" и "Чеховская" работают в штатном режиме на фоне возгорания в здании "Известия холл" в центре Москвы, на городской территории закрыты два выхода.
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