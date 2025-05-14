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В Киеве произошла стрельба

В Киеве произошла стрельба

В одном из отелей в Святошинском районе Киева 14 мая около 07:30 произошла стрельба. Об этом сообщила Нацполиция Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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