В Киеве произошла стрельба

В одном из отелей в Святошинском районе Киева 14 мая около 07:30 произошла стрельба. Об этом сообщила Нацполиция Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).