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Виновата зерновая сделка или повышенный спрос: что не так с ценами на хлеб в России?

Виновата зерновая сделка или повышенный спрос: что не так с ценами на хлеб в России?

Виновата зерновая сделка или повышенный спрос: что не так с ценами на хлеб в России? Ирэн ОрлонскаяВ последнее время в России наблюдается увеличение цен на хлеб, что вызывает обеспокоенность среди населения.

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