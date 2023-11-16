Виновата зерновая сделка или повышенный спрос: что не так с ценами на хлеб в России? Ирэн ОрлонскаяВ последнее время в России наблюдается увеличение цен на хлеб, что вызывает обеспокоенность среди населения.
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