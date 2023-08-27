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Ноа Лайлс о трех победах на ЧМ: «То же самое будет моей целью на Олимпийских играх в 2024 году»

Лайлс – шестикратный чемпион мира в спринтерском беге. Три из этих побед он одержал на ЧМ, который сейчас проходит в Будапеште, – на дистанциях 100 и 200 м, а также в эстафете 4 по 100 м.

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