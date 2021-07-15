Бердыев может возглавить сборную России. Он не тренировал 2 года

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить сборную России. РФС рассматривает кандидатуру 68-летнего специалиста на пост, ставший вакантным после отставки Станислава Черчесова, сообщает «Спорт-Экспресс».
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