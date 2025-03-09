В Петербурге облачно и без осадков. Синоптик рассказал, какая погода будет в городе 9 марта

Ведущий специалист "Фобос" Михаил Леус сообщил в своем Телеграм-канале, по востоку Ленобласти пройдут основные облачные поля и осадки, а вот в городе на Неве ожидается переменная облачность, но уже без осадков.
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