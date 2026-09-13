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Аргументы и Факты

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Погибли люди, горят дома, авто и НПЗ: БПЛА атаковали Нижнекамск 13 сентября

Погибли люди, горят дома, авто и НПЗ: БПЛА атаковали Нижнекамск 13 сентября

Нижнекамск подвергся атаке беспилотников 13 сентября. По данным властей Татарстана, повреждения получили промышленные и гражданские объекты, есть погибшие и пострадавшие, городские службы работают на местах и устраняют последствия произошедшего.

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