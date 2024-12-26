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Царьград

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Экс-дипломат США сомневается в способности Трампа решить конфликт за день

Экс-дипломат США сомневается в способности Трампа решить конфликт за день

Отставной дипломат США Джим Джатрас критично оценил заявление Дональда Трампа о возможности урегулирования украинского конфликта за день.

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АндрейБорков
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