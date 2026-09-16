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Царьград

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Осталось две недели. Ежегодная семейная выплата с детьми в России завершается: как оформить

Осталось две недели. Ежегодная семейная выплата с детьми в России завершается: как оформить

У граждан России осталось мало времени, чтобы успеть подать заявление на ежегодную семейную выплату. Приём - до 30 сентября.

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