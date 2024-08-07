Экскурсовод Исеева назвала выставку «Мой Петербург» яркой, необычной и живой

Экспозиция открыта в историческом парке «Россия — моя история» Экскурсовод Светлана Исеева поделилась впечатлением от выставки «Мой Петербург», которая открыла в историческом парке «Росчия — моя история».
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