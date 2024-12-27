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Банда из Москвы заработала 10 миллиардов рублей на незаконных азартных играх

Банда из Москвы заработала 10 миллиардов рублей на незаконных азартных играх

Фигуранты связывались с клиентами и принимали ставки.В Москве правоохранительные органы задержали участников группировки, которых подозревают в незаконном проведении азартных игр.

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