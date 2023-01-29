Царьград

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Русский офицер анонсировал решающий удар России на Украине

Русский офицер анонсировал решающий удар России на Украине

Ветеран боевых действий в Чечне Виктор Кутырь заявил, что русская армия сокрушит ВСУ в начале весны.Офицер запаса сказал, что новые поставки оружия Украине, позволят украинским боевикам попытаться произвести контрнаступление в апреле или мае.

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