Русский офицер анонсировал решающий удар России на Украине

Ветеран боевых действий в Чечне Виктор Кутырь заявил, что русская армия сокрушит ВСУ в начале весны.Офицер запаса сказал, что новые поставки оружия Украине, позволят украинским боевикам попытаться произвести контрнаступление в апреле или мае.