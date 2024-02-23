Оскорбивший Шольца посол Украины заявил об отсутствии сожалений

Посол Мельник, назвавший Шольца «обиженной ливерной колбасой», не жалеет об этом Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что не жалеет о том, что назвал немецкого канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».