Оскорбивший Шольца посол Украины заявил об отсутствии сожалений

Посол Мельник, назвавший Шольца «обиженной ливерной колбасой», не жалеет об этом Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что не жалеет о том, что назвал немецкого канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».
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