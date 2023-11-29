Путин предложил возродить традицию рожать россиянам по 7-8 детей

Самое главное - доступное жилье. Без доступного жилья многодетных семей не будет. Ипотека для большинства недоступна. Для ипотеки при нынешних ценах на жилье необходима зарплата более 100 тыс.рублей. У большинства зарплата в несколько раз меньше. Тарифы ЖКХ астрономические. Детские товары очень дорогие и некачественные.

Геннадий Бережнов

Возродить традицию рожать по 7-8 детей! Путин так же как и власть не знает как живётся простым людям, но знает как живут олигархи и у "всех куча детей." Не знает он, что значит собрать в школу хотя бы двоих детей по сегодняшним меркам. Реши вопрос достойной оплаты работающих и просить ни кого не надо!