Преодолеть демографические проблемы невозможно только с помощью денег, считает президент Владимир Путин во время выступления на заседании Всемирного русского народного собора предложил возродить в РФ традицию многодетности.
Путин предложил возродить традицию рожать россиянам по 7-8 детей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Овчинников
Самое главное - доступное жилье. Без доступного жилья многодетных семей не будет. Ипотека для большинства недоступна. Для ипотеки при нынешних ценах на жилье необходима зарплата более 100 тыс.рублей. У большинства зарплата в несколько раз меньше. Тарифы ЖКХ астрономические. Детские товары очень дорогие и некачественные.
Ответить
13 час.
Юрий Стенякин
надо повсеместно свет выключать в 20 00
Ответить
13 час.
Геннадий Бережнов
Возродить традицию рожать по 7-8 детей! Путин так же как и власть не знает как живётся простым людям, но знает как живут олигархи и у "всех куча детей." Не знает он, что значит собрать в школу хотя бы двоих детей по сегодняшним меркам. Реши вопрос достойной оплаты работающих и просить ни кого не надо!
Ответить
12 час.
Свежие комментарии