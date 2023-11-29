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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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  • Коська
    СУРПРЫЗ ДЛЯ ПУТИНА???? Очнитесь ЕСшные рукамиводители, это для ВАС будет, и не только рождественский СУРПРЫЗ, А ПОСТО...DR: Путина может ...
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Путин предложил возродить традицию рожать россиянам по 7-8 детей

Путин предложил возродить традицию рожать россиянам по 7-8 детей

Преодолеть демографические проблемы невозможно только с помощью денег, считает президент Владимир Путин во время выступления на заседании Всемирного русского народного собора предложил возродить в РФ традицию многодетности.

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Комментарии
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Николай Овчинников
Самое главное - доступное жилье. Без доступного жилья многодетных семей не будет. Ипотека для большинства недоступна. Для ипотеки при нынешних ценах на жилье необходима зарплата более 100 тыс.рублей. У большинства зарплата в несколько раз меньше. Тарифы ЖКХ астрономические. Детские товары очень дорогие и некачественные.
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13 час.
Юрий Стенякин
надо повсеместно свет выключать в 20 00
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13 час.
Геннадий Бережнов
Возродить традицию рожать по 7-8 детей! Путин так же как и власть не знает как живётся простым людям, но знает как живут олигархи и у &quot;всех куча детей.&quot; Не знает он, что значит собрать в школу хотя бы двоих детей по сегодняшним меркам. Реши вопрос достойной оплаты работающих и просить ни кого не надо!
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12 час.

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