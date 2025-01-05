СК приступил к осмотру тела журналиста «Известий», погибшего при атаке БПЛА

Следователи приступили к осмотру тела внештатного военного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова, который погиб в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданский автомобиль, пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник.
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