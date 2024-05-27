Сотрудники Тверского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» встретились со специалистами ветеринарных клиник и районных станций по борьбе с болезнями животных

22 мая 2024 года на базе Тверского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» прошел семинар на тему «Вакцинопрофилактика заболеваний домашних животных», организованный для специалистов тверских ветеринарных клиник и расположенных в районах Верхневолжья станций по борьбе с болезнями животных.
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