Сотрудники Тверского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» встретились со специалистами ветеринарных клиник и районных станций по борьбе с болезнями животных

22 мая 2024 года на базе Тверского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» прошел семинар на тему «Вакцинопрофилактика заболеваний домашних животных», организованный для специалистов тверских ветеринарных клиник и расположенных в районах Верхневолжья станций по борьбе с болезнями животных.