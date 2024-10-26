Астронавт НАСА госпитализирован после возвращения на Землю с МКС

В результате возвращения на Землю членов экипажа миссии Crew-8, в том числе российского космонавта Александра Гребенкина, один из астронавтов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) был госпитализирован из-за недомогания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии