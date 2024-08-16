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Смертоносный вихрь: вертолёты Ми-28НМ уничтожили колонну ВСУ в Курской области (ВИДЕО)

Смертоносный вихрь: вертолёты Ми-28НМ уничтожили колонну ВСУ в Курской области (ВИДЕО)

Уничтожение вражеских сил, рискнувших открыть новый участок фронта, продолжается днём и ночью. Под покровом ночи экипажи вертолетов Ми-28НМ нанесли молниеносный удар по живой силе и военной технике ВСУ в приграничной зоне Курской области.

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