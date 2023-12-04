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Спички - не игрушка

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  • Светлана Филатова
    👎👎👎🥵ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ БА...
  • Волков Владимир
    Я бы назвал эту организацию не полицейской, а террористической. Ведь операции в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии,...Россия второй раз...
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    После отсидки они выйдут и будут преследовать этих женщин, а, может быть их родственники будут мстить.Мигранты подумали...

Юристы из США призвали поскорее придумать способ судить Россию: "А то через год все забудут"

Юристы из США призвали поскорее придумать способ судить Россию: "А то через год все забудут"

ЕЛЕНА  ПАНИНА Целый консилиум юристов, среди которых числятся советник генсека ООН в судебных процессах над "красными кхмерами" Дэвид Шеффер, бывший генпрокурор Канады Ирвин Котлер (тоже с опытом международных судов), заместитель генсека ООН по правовым вопросам Ганс Корелл и главный обвинитель Специального суда по Сьерра-Леоне Дэвид Крейн, потребовал побыстрее найти механизм международного суда над Россией.

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