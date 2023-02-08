Русская весна

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Украина проигрывает конфликт, а США мешают переговорам — NYT

Украина проигрывает конфликт, а США мешают переговорам — NYT

США, поставляя Украине оружие, обостряют ситуацию вокруг страны, вовлекая Вашингтон в конфликт, а также препятствуют переговорам между Москвой и Киевом, который проигрывает конфликт, пишет обозреватель газеты New York Times Кристофер Колдуэлл.

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