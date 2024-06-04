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Поплавская полагает, что Кирилл Крок должен лишиться поста в театре Вахтангова

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская высказала мнение относительно планов директора Театра Вахтангова Кирилла Крока по восстановлению гнилой репутации литовского режиссера Римаса Туминаса и проведению мероприятия в его память.

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