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Коньков о паре «Авангард» – «Локомотив»: «Ярославль выглядит более монументально. Чемпионский опыт Никитина должен сыграть в их пользу в этой серии»

Первая игра второго раунда Кубка Гагарина состоится сегодня, 16 марта.  «Очень классная пара, интересно будет посмотреть.

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