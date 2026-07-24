Холодный ягодный суп на виноградном бульоне с пюре из печёных яблок и йогуртовой завесой

Это не компот и не обычный холодный суп, а собранная по слоям десертная тарелка: сначала готовится прозрачный виноградно-яблочный бульон, затем часть фруктов превращается в пюре для густоты, а йогурт добавляется отдельно уже при подаче.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)