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Холодный ягодный суп на виноградном бульоне с пюре из печёных яблок и йогуртовой завесой

Холодный ягодный суп на виноградном бульоне с пюре из печёных яблок и йогуртовой завесой

Это не компот и не обычный холодный суп, а собранная по слоям десертная тарелка: сначала готовится прозрачный виноградно-яблочный бульон, затем часть фруктов превращается в пюре для густоты, а йогурт добавляется отдельно уже при подаче.

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