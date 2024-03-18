Шоу-бизнес: Он доверял ей безоговорочно 20 лет, а она ревновала, била посуду и считала предателем: Людмила Гурченко и Константин Купервейс

Людмила Гурченко побывала замужем 6 раз, и ни один её брак не был фиктивным или по расчёту. Она хотела любить и быть любимой, она мечтала о простом женском счастье, но при этом не хотела, чтобы муж забывал о том, что ему выпало немыслимое счастье — жениться на самой Гурченко.
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