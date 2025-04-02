Юрист предупредил западные бренды об одном риске

Опрошенные юристы заявили, что ряд иностранных ритейлеров, включая Inditex, H&M, Uniqlo и Vans, рискуют в скором времени потерять права на свои товарные знаки в России из-за истечения срока действия патентов.
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