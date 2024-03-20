Главе ведомства будет доложено о ходе проверки по факту причинения вреда здоровью ребенка в Республике Бурятия

В средствах массовой информации сообщается о том, что малолетнего мальчика лечили в домашних условиях, впоследствии он был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, ему потребовалась пересадка органа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии