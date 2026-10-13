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Газета.ру

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Спикер Джонсон счел ситуацию в Ормузском проливе причиной высоких цен на топливо

Спикер Джонсон счел ситуацию в Ормузском проливе причиной высоких цен на топливо

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что за высокими ценами на топливо в стране стоит ситуация в Ормузском проливе, однако это не связано с Республиканской партией, находящейся у власти.

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