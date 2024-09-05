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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тед Кравиц: «Все ожидают, что «РБ» объявит о замене Риккардо на Лоусона на 2025-й перед Баку»

Журналист Sky Sports Тед Кравиц предположил, что на фоне неудачных выступлений Даниэля Риккардо «РБ» сообщит о замене австралийца на резервного пилота «Ред Булл» Лиама Лоусона на сезон-2025.

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