Представитель районной газеты провёл один день с участковым в Хабаровском крае

Представитель районной газеты провёл один день с участковым в Хабаровском крае

В рамках проекта «Один день с участковым» корреспондент районной газеты «Сельская Новь» Виталий Иванов понаблюдал за работой участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Хабаровскому району лейтенанта полиции Павла Ефремова.

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