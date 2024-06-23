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  • Vitalich
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Армия Польши пожаловалась

Армия Польши заявила об «очень напряженной ночи» из-за взрывов на Украине. Оперативное командование польских Вооруженных сил в социальной сети Х (бывший Twitter) пожаловалось, что ночь с 21 на 22 июня была сложной для систем противовоздушной обороны (ПВО) страны, так как под ударом оказались в том числе приграничные районы.

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